Профессор Сафонов прокомментировал предстоящую надбавку к пенсии для ряда категорий граждан

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Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал предстоящую надбавку к пенсии для ряда категорий граждан.
Профессор Сафонов прокомментировал предстоящую надбавку к пенсии для ряда категорий граждан
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что проиндексированные пенсии получат достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы.

«Кроме того, с 1 августа будет повышена пенсия работающим пенсионерам, которые накопили дополнительные баллы. Напомню, что с соответствующим действующим законодательством ежегодно происходит увеличение не больше чем на три балла», — сказал Сафонов.

По его словам, всё это проводится автоматически в рамках имеющихся у Пенсионного фонда данных.

«Поэтому никаких дополнительных документов никому приносить никуда не надо», — добавил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что около 7,3 млн пенсионеров в России получат надбавку к пенсии.

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