В Тульской области рассказали о жителях, участвующих в восстановлении Мариуполя
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.
В настоящее время проводятся ремонт детского сада, демонтаж и расчистка общежития.
Используется 11 единиц специализированной коммунальной техники. Работы по теплоснабжению будут проведены в ближайшее время.
Ранее, как сообщал Newinform, российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.