В Тульской области рассказали о жителях, участвующих в восстановлении Мариуполя

В настоящее время в Мариуполе работают 173 жителя Тульской области, заявил министр строительства региона Константин Лопухов на оперативном совещании в областном правительстве.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

В настоящее время проводятся ремонт детского сада, демонтаж и расчистка общежития.

Используется 11 единиц специализированной коммунальной техники. Работы по теплоснабжению будут проведены в ближайшее время.

Ранее, как сообщал Newinform, российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.