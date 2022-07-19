Минсельхоз анонсировал закупки зерна в государственный интервенционный фонд в августе

Короткая ссылка
Минсельхоз России в августе начнёт закупки зерна в государственный интервенционный фонд.
Минсельхоз анонсировал закупки зерна в государственный интервенционный фонд в августе
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Sacks

«В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн т зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. 

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить