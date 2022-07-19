Минсельхоз анонсировал закупки зерна в государственный интервенционный фонд в августе

Минсельхоз России в августе начнёт закупки зерна в государственный интервенционный фонд.

«В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн т зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна.