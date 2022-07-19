В Москве малый и средний бизнес выкупил более 170 объектов недвижимости
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«За первые шесть месяцев 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 177 объектов недвижимости общей площадью более 35 тыс. кв. м на сумму 3,7 млрд рублей», — рассказал Ефимов.
При этом, как пишет kp.ru, больше всего договоров — 30 — заключено с предпринимателями в Центральном округе. На юго-западе и севере столицы заключили 25 и 22 договора соответственно.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что предприниматели выкупили коммерческую недвижимость по рыночной стоимости.