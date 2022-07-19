В Москве малый и средний бизнес выкупил более 170 объектов недвижимости

Короткая ссылка
Представители малого и среднего бизнеса с начала года выкупили более 170 объектов недвижимости, арендуемых у Москвы, общей площадью более 35 тыс. кв. м.
В Москве малый и средний бизнес выкупил более 170 объектов недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«За первые шесть месяцев 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 177 объектов недвижимости общей площадью более 35 тыс. кв. м на сумму 3,7 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

При этом, как пишет kp.ru, больше всего договоров — 30 — заключено с предпринимателями в Центральном округе. На юго-западе и севере столицы заключили 25 и 22 договора соответственно.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что предприниматели выкупили коммерческую недвижимость по рыночной стоимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить