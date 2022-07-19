В Омской области грибники обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.
«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа «Штурм» обследовали артиллерийский снаряд. Сапёры ОМОНа, соблюдая все меры безопасности, уничтожили боеприпас», — рассказали в ведомстве.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.