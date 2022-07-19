В Омской области грибники обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны

В лесу у посёлка Иртышский Омской области грибники нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа «Штурм» обследовали артиллерийский снаряд. Сапёры ОМОНа, соблюдая все меры безопасности, уничтожили боеприпас», — рассказали в ведомстве.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.