В Омской области грибники обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны

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В лесу у посёлка Иртышский Омской области грибники нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны.
В Омской области грибники обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • © Управление Росгвардии по Омской области

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа «Штурм» обследовали артиллерийский снаряд. Сапёры ОМОНа, соблюдая все меры безопасности, уничтожили боеприпас», — рассказали в ведомстве.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.

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