Риелторы спрогнозировали рост спроса на аренду недвижимости в Москве к осени
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«Много людей ушли в аренду, тем более что ставки по аренде упали и платежи по ипотеке стали существенно выше, чем арендная плата», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам эксперта, с приближением осени всегда наблюдается подъём на рынке аренды.
«Сейчас осень приближается, а осень всегда предвестник того, что появляются студенты, для них снимают квартиры», — добавил Барсуков.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.