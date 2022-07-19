Риелторы спрогнозировали рост спроса на аренду недвижимости в Москве к осени

Россияне стали чаще арендовать недвижимость из-за недоступных цен на её приобретение и высоких ипотечных ставок, в связи с чем к осени прогнозируется рост спроса на аренду, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Много людей ушли в аренду, тем более что ставки по аренде упали и платежи по ипотеке стали существенно выше, чем арендная плата», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, с приближением осени всегда наблюдается подъём на рынке аренды.

«Сейчас осень приближается, а осень всегда предвестник того, что появляются студенты, для них снимают квартиры», — добавил Барсуков.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.