В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Удмуртии выявили 23 заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых двое детей и девять человек старше 65 лет.
В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные Минздрава республики.

К настоящему времени в медучреждениях наблюдаются 820 пациентов с коронавирусом в лёгкой форме. Ещё 42 пациента находятся в состоянии средней тяжести, шесть — в тяжёлом, двое из них на ИВЛ.

По информации портала «Утро.ру», данные оперштаба за последние несколько месяцев вселяют определённый оптимизм. 

Чаще всего квалифицированная помощь медработников требуется пациентам из Москвы, где за сутки госпитализировали 167 инфицированных. На втором месте — Московская область: госпитализация потребовалась 97 пациентам. Тройку лидеров по качеству оказания медпомощи замкнул Санкт-Петербург, где в больницы попали 84 человека с COVID-19.

За сутки во всей России госпитализированы 705 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1314 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлено 4664 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 4698.

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