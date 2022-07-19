Собянин рассказал о планах по благоустройству районов Марьино и Люблино

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о планах по благоустройству районов Марьино и Люблино.

Как пишут «Дни.ру», мэр рассказал, как модернизировали эти районы в последние годы. Сейчас там развита транспортная инфраструктура, благоустроены парки, отремонтированы поликлиники, строится жильё.

«Но главные дорожные проекты для Марьина и Люблина ещё впереди. Это Юго-Восточная хорда (Московский скоростной диаметр. — RT) и Южная рокада с развязкой на МКАД, а также дублёр Люблинской улицы от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой», — написал Собянин.

Также город планирует реализовать большой проект по благоустройству прудов-регуляторов — одной из главных достопримечательностей Марьино.

Ранее НСН писала, что заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в реорганизацию участка в Тимирязевском районе Москвы инвестируют 7 млрд рублей.

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