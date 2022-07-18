В парках Подмосковья в 2022 году побывали более 26 млн человек
- globallookpress.com
- © Roman Denisov
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.
«Это на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
Среди самых популярных парков — «Ёлочки» в Домодедове, «Пехорка» в Балашихе, а также Сестрорецкий парк в Клину.
Всего в регионе обустроено 183 парка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.