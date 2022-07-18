Два человека погибли в результате аварии в Красноярском крае

Два человека погибли в результате столкновения КамАЗа и бензовоза на участке федеральной трассы в Красноярском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Уточняется, что авария с участием двух грузовых автомобилей произошла в 17:40 мск на 625-м км федеральной автодороги Р-255.

«Один из автомобилей перевозил 200-литровые бочки с бензином. Произошло загорание автомобиля, перевозящего бочки... В результате ДТП пострадали три человека, из них два человека погибли», — говорится в заявлении.

По данным ГУ МВД региона, водитель Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы два человека погибли и ещё шестеро пострадали.