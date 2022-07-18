Психолог рассказала, как восстановиться после развода

Психолог Алёна Ал-Ас рассказала, как восстановиться после развода.

«Лекарством могут стать новые отношения. Они способны принести человеку счастье, причём в большем масштабе, чем прежняя семейная жизнь. Неслучайно развод тяжело переживает именно тот супруг, кто остаётся один, а не тот, кто ушёл к новому партнёру», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, если новых отношений пока нет или если хочется вообще от них отдохнуть, то стоит переключить внимание на другие стороны своей жизни, например, на профессиональную деятельность.

«Очень помогают занятия спортом или повышенное внимание к хобби, которые также будут способствовать отвлечению от темы развода», — считает психолог.

Она отметила, что также можно больше путешествовать, уделять внимание родственникам и друзьям.

«Чем больше дополнительной активности будет в вашей жизни после развода, тем легче и быстрее вы переживёте этот неприятный период и будете жить и радоваться дальше», — заключила Ал-Ас.

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