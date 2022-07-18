Юрист Набиева дала советы по выбору загородной недвижимости

Юрист Тахмина Набиева дала советы по выбору загородной недвижимости.

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что покупка участка в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) имеет смысл для тех, кому важно наличие местного правления.

«В данном случае у вас будут взносы, которые вы будете выплачивать, и уже правление СНТ будет заниматься ограждением, охраной, уборкой. Но, естественно, это зависит от того, насколько у вас хорошее СНТ, насколько там хорошее правление. Это всё нужно узнавать изначально, при покупке участка», — пояснила Набиева.

Как отметила эксперт, в деревне, по сравнению с СНТ, жители меньше платят за свет и канализацию, не платят за содержание общего имущества.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.