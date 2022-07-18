Финансист Лосев рассказал, куда выгодно вкладывать деньги

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Финансист Александр Лосев порекомендовал консолидировать свои средства на рублёвых депозитах в банках с высокими процентными ставками.

В беседе с Pravda.Ru финансист посоветовал сохранить деньги, чтобы через полгода или даже раньше появилась возможность купить что-то более интересное, так как в ближайшее время рынки акций, недвижимости и золота ожидает тяжёлый период.

По его словам, сейчас мировая экономика уходит в рецессию, за которой может последовать финансовый кризис. В связи с рисками геополитики и санкциями никакие валюты финансист покупать не рекомендует.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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