Ефимов: Москве одобрили заявку на получение кредитов в объёме 25,55 млрд рублей

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москве одобрили кредиты на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в объёме 25,55 млрд рублей.
Ефимов: Москве одобрили заявку на получение кредитов в объёме 25,55 млрд рублей
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, заявка была одобрена в рамках заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Полученные средства пойдут на оснащение подвижных составов транспортных проектов: 9,5 млрд рублей на закупку поездов для МЦД-3 и 16,1 млрд рублей на приобретение поездов для МЦД-4.

Это поможет повысить транспортную доступность жилой и нежилой застройки в прилегающих районах и создаст условия для нового строительства.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.

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