Опубликованы результаты исследования жилищных условий россиян

По итогам опроса маркетплейса Hoff, четверть россиян проживают в квартирах, площадь которых превышает 70 кв. м.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Около 20% россиян живут в квартирах площадью 50—60 кв. м, ещё у 18% площадь жилья составляет 41—50 кв. м.

При этом молодёжь в возрасте 18—24 лет в основном выбирает квартиры поменьше — площадью 31—40 кв. м.

Почти 40% респондентов приобретают двухкомнатные квартиры, 28% — трёхкомнатные. 17% предпочитают однокомнатные, примерно столько же живут в квартирах, где более трёх комнат.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.