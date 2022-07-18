Бочкарёв рассказал о работе по проектированию станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии

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В Москве продолжается разработка проектной документации участка продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в район Гольяново, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв рассказал о работе по проектированию станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Трассировка участка продления Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП «Московский метрополитен», перегонные тоннели пройдут от станции «Щёлковская» под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 м», — сообщил Бочкарёв.

Станция «Гольяново» будет расположена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Длина участка от «Щёлковской» до «Гольяново» составит 2,6 км.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что проект предусматривает строительство станционного комплекса с двумя вестибюлями и выходами в город на обе стороны Уссурийской улицы.

«В данный момент выполняются инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрологические, геофизические и экологические, — необходимые для продолжения работ по проектированию. В конце 2022 года планируется начать подготовку территории к строительству», — добавил Кравцов.

Ожидаемый пассажиропоток станции — около 60 тыс. человек ежедневно.

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