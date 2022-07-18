Сотруднице крымского Госкомрегистра предъявили обвинение в превышении полномочий

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Сотрудницу крымского Госкомрегистра обвиняют в превышении полномочий и причинении ущерба республике на сумму около 40 млн рублей.

Как сообщает «Новый Севастополь», по данным следствия, в 2017 году обвиняемая незаконно зарегистрировала за гражданином право собственности на земельный участок, расположенный в Бахчисарайском районе.

«Сотрудница Госкомрегистра Республики Крым в ноябре 2017 года в нарушение российского законодательства зарегистрировала право собственности на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью 16,5 га, подлежащий включению в реестр имущества Республики Крым, что повлекло за собой его незаконное отчуждение», — приводит «Крыминформ» слова официального представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елены Варламовой.

Материальный ущерб от этих действий составляет около 40 млн рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

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