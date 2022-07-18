Кадыров заявил о необходимости размещения системы ПВО в горах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения системы ПВО в горах республики.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — написал он в Telegram.

По его словам, базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе.

Кадыров заявил о необходимости упреждающих тактических мер.