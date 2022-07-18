Юрист Мацала рассказал, как получить компенсацию от курящих соседей

Юрист Европейской юридической службы Орест Мацала рассказал, что на курящих соседей можно найти управу и потребовать с них компенсацию.

По его словам, главной проблемой данного вопроса будет сам процесс фиксации попадания табака в жилое помещение.

Мацала отмечает, что, как вариант, можно привлечь других соседей, чтобы те засвидетельствовали факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна на нижнем этаже.

«Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — заявил Мацала в беседе с «Праймом».

Также можно сфотографировать курящего на балконе соседа.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», — заявил юрист.

Ранее «Радио 1» сообщило, что около 25% жителей Московской области страдают табачной зависимостью.