Юрист Мацала рассказал, как получить компенсацию от курящих соседей

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Юрист Европейской юридической службы Орест Мацала рассказал, что на курящих соседей можно найти управу и потребовать с них компенсацию.
Юрист Мацала рассказал, как получить компенсацию от курящих соседей
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

По его словам, главной проблемой данного вопроса будет сам процесс фиксации попадания табака в жилое помещение.

Мацала отмечает, что, как вариант, можно привлечь других соседей, чтобы те засвидетельствовали факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна на нижнем этаже.

«Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — заявил Мацала в беседе с «Праймом».

Также можно сфотографировать курящего на балконе соседа.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», — заявил юрист.

Ранее «Радио 1» сообщило, что около 25% жителей Московской области страдают табачной зависимостью.

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