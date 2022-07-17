Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в больнице в Тверской области

Прокуратура Тверской области заявила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конакове, где погиб один человек.

РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram. «Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конакове Тверской области», — говорится в заявлении. Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения. Ранее стало известно, что в наркологическом отделении больницы в Тверской области произошёл пожар.