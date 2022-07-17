Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в больнице в Тверской области

Короткая ссылка
Прокуратура Тверской области заявила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конакове, где погиб один человек.
Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в больнице в Тверской области
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конакове Тверской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.

Ранее стало известно, что в наркологическом отделении больницы в Тверской области произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить