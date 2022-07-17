Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в больнице в Тверской области
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конакове Тверской области», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.
Ранее стало известно, что в наркологическом отделении больницы в Тверской области произошёл пожар.