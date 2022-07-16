Кадыров и Соловьёв встретились в Грозном и обсудили спецоперацию на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в Грозном встретился с российским журналистом Владимиром Соловьёвым, они обсудили специальную военную операцию на Украине.

«Друзья, в последнее время резко возросла популярность Чеченской Республики. Сюда стекаются самые авторитетные личности не только федерального, но и мирового уровня. Сегодня нашу гостеприимную республику посетил известный российский журналист Владимир Соловьёв», — написал Кадыров в Telegram.

Как рассказал глава Чечни, Соловьёв в ходе поездки посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

«Также в рамках своего визита уважаемый гость побывал в прекрасной мечети в городе Шали «Гордость мусульман» имени Пророка Мухаммада», — добавил Кадыров.

Глава республики поблагодарил Соловьёва за приезд.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории Чеченской Республики на Украину террористов.

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