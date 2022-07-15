В Удмуртии рассказали об итогах первой смены летней оздоровительной кампании

В Удмуртии завершилась первая смена летней оздоровительной кампании.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Кампания началась 29 мая. Более 49 тыс. детей отдохнули в лагерях и трудоустроились в течение июня.

На территории региона работает 521 лагерь.

«На протяжении нескольких лет в городах и районах Удмуртии ведётся работа по созданию сводных отрядов, отличительной чертой которых является обязательное включение ребят в деятельность социально значимых дел и мероприятий. Например, социальных акций, флешмобов, благоустройств мест общественного пользования, организации праздников, концертов, игровых программ для местных жителей», — заявила Светлана Болотникова, министр образования и науки Удмуртии.

С начала лета организована работа сводных отрядов по программам, в которых приняли участие около 7 тыс. детей.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.