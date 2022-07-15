В Калининградской области ввели 678 тысяч квадратных метров жилья с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Ввод жилья в многоквартирных домах составил 316 тыс. кв. м, или 124% к аналогичному периоду 2021 года.
Кроме того, в 2022 году проводится комплексное благоустройство 12 дворовых и 10 общественных территорий в Калининграде, Янтарном, Ладушкинском, Полесском и Черняховском округах.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.