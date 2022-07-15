В Калининградской области ввели 678 тысяч квадратных метров жилья с начала года

Короткая ссылка
Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз заявил, что план по вводу жилья в эксплуатацию в 2022 году составляет 981 тыс. кв. м. По итогам января — июня введено 678 тыс. кв. м.
В Калининградской области ввели 678 тысяч квадратных метров жилья с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ввод жилья в многоквартирных домах составил 316 тыс. кв. м, или 124% к аналогичному периоду 2021 года.

Кроме того, в 2022 году проводится комплексное благоустройство 12 дворовых и 10 общественных территорий в Калининграде, Янтарном, Ладушкинском, Полесском и Черняховском округах.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить