Руководитель климатической компании Кучин дал советы по эксплуатации кондиционеров

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Руководитель климатической компании «Аквилон» Леонид Кучин дал советы по эксплуатации кондиционеров.
Руководитель климатической компании Кучин дал советы по эксплуатации кондиционеров
  • Gettyimages.ru

«Если кондиционер работает, холодит, то вызывать мастера почистить фильтры не особо целесообразно. Конечно, если кондиционер стоит порядка 3 — 5 сезонов, стоит уже вызвать специалиста, промыть теплообменник наружного блока, проверить давление фреона. Но каждый год вызывать мастера, чтобы почистить фильтры, нет необходимости», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметил Кучин, с особой осторожностью использовать кондиционеры нужно людям со слабым иммунитетом, так как есть вероятность простудиться.

Эксперт уточнил, что комфортная разница температуры между улицей и помещением — около 7 градусов.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU рассказала о последствиях использования кондиционеров.

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