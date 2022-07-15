Руководитель климатической компании Кучин дал советы по эксплуатации кондиционеров

Руководитель климатической компании «Аквилон» Леонид Кучин дал советы по эксплуатации кондиционеров.

«Если кондиционер работает, холодит, то вызывать мастера почистить фильтры не особо целесообразно. Конечно, если кондиционер стоит порядка 3 — 5 сезонов, стоит уже вызвать специалиста, промыть теплообменник наружного блока, проверить давление фреона. Но каждый год вызывать мастера, чтобы почистить фильтры, нет необходимости», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметил Кучин, с особой осторожностью использовать кондиционеры нужно людям со слабым иммунитетом, так как есть вероятность простудиться.

Эксперт уточнил, что комфортная разница температуры между улицей и помещением — около 7 градусов.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU рассказала о последствиях использования кондиционеров.