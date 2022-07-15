Юрист Набиева рассказала об особенностях упрощённой регистрации по дачной амнистии

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Юрист Тахмина Набиева рассказала об особенностях упрощённой регистрации по дачной амнистии.
Юрист Набиева рассказала об особенностях упрощённой регистрации по дачной амнистии
  • РИА Новости

Зарегистрировать недвижимость можно не только лично, но и с помощью законного представителя. Также предусмотрена возможность упрощённого оформления документов (для домов, построенных до 14 мая 1998 года) наследниками предыдущих собственников.

Подать документы можно через МФЦ, Росреестр и портал госуслуг.

«В течение семи дней администрация должна рассмотреть ваше уведомление об окончании строительства. Если всё соответствует параметрам, которые были заявлены при начале строительства, и соответствует параметрам, которые установлены законом, то администрация самостоятельно отправляет все документы на регистрацию прав», — отметила Набиева в беседе с Пятым каналом.

По её словам, некоторые параметры нужно соблюдать даже при упрощённой процедуре — например, если есть какие-то обременения на земельном участке.

Дачная амнистия продлевается до 1 марта 2031 года.

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