Минфин: правкомиссия не будет разрешать продажу «дочек» иностранных банков в России

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановила выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков. Об этом сообщил российский замминистра финансов Алексей Моисеев.
Минфин: правкомиссия не будет разрешать продажу «дочек» иностранных банков в России
  • РИА Новости

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про «дочки» иностранных банков в России», — цитирует его РИА Новости.

Моисеев объяснил решение проблемами в работе российских госбанков, функционирующих за рубежом. 

«Причём в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — отметил он.

Ранее стало известно, что правительство Германии возьмёт бывшую «дочку» компании «Газпром» — Gazprom Germania — под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.

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