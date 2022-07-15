Минфин: правкомиссия не будет разрешать продажу «дочек» иностранных банков в России

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановила выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков. Об этом сообщил российский замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про «дочки» иностранных банков в России», — цитирует его РИА Новости.

Моисеев объяснил решение проблемами в работе российских госбанков, функционирующих за рубежом.

«Причём в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — отметил он.

Ранее стало известно, что правительство Германии возьмёт бывшую «дочку» компании «Газпром» — Gazprom Germania — под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.