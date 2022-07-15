Минфин: правкомиссия не будет разрешать продажу «дочек» иностранных банков в России
- РИА Новости
«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про «дочки» иностранных банков в России», — цитирует его РИА Новости.
Моисеев объяснил решение проблемами в работе российских госбанков, функционирующих за рубежом.
«Причём в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — отметил он.
Ранее стало известно, что правительство Германии возьмёт бывшую «дочку» компании «Газпром» — Gazprom Germania — под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.