В приёмные семьи Тульской области устроят 17 детей-сирот из ДНР

В пятницу, 15 июля, в Тулу приехали дети из ДНР, оставшиеся без попечения родителей. Их возьмут под опеку четыре семьи.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Встреча прошла в Центре семейной истории города Тулы. Присутствовали губернатор Алексей Дюмин и уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В регион прибыли 17 детей в возрасте от трёх до 15 лет. Они воспитывались в государственных учреждениях ДНР.

Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы и 12 медработников.