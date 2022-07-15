В приёмные семьи Тульской области устроят 17 детей-сирот из ДНР

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В пятницу, 15 июля, в Тулу приехали дети из ДНР, оставшиеся без попечения родителей. Их возьмут под опеку четыре семьи.
В приёмные семьи Тульской области устроят 17 детей-сирот из ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Встреча прошла в Центре семейной истории города Тулы. Присутствовали губернатор Алексей Дюмин и уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В регион прибыли 17 детей в возрасте от трёх до 15 лет. Они воспитывались в государственных учреждениях ДНР.

Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы и 12 медработников.

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