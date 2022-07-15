В приёмные семьи Тульской области устроят 17 детей-сирот из ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Встреча прошла в Центре семейной истории города Тулы. Присутствовали губернатор Алексей Дюмин и уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В регион прибыли 17 детей в возрасте от трёх до 15 лет. Они воспитывались в государственных учреждениях ДНР.
Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы и 12 медработников.