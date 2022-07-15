Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах
Он отметил, что российские власти в ежедневном режиме занимаются наиболее острыми и чувствительными вопросами.
«Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах России. Давайте сегодня об этом и поговорим», — заявил президент.
Также глава государства передал слово для доклада директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 15 июля проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности России.