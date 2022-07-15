Юрист Бойченко рассказал, что происходит после продажи банка или страховой компании

Юрист юридической группы «Совет» Алексей Бойченко рассказал, что происходит после продажи банка или страховой компании.

«Действующие кредитные договоры и вклады сохранят свою силу на прежних условиях и будут действовать до конца срока, обозначенного в договоре. Условия иных финансовых и страховых услуг, продаваемых компаниями, также сохранятся», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, единственное, что может поменяться, это платёжные реквизиты, о чём организации должны своевременно уведомить клиентов.

«Основные положения договоров, такие как сроки и порядок возврата кредита или вклада, размер уплачиваемых или начисляемых процентов, другие права и обязанности сторон, останутся без изменений», — подчеркнул Бойченко.

Как добавил эксперт, в дальнейшем банк-покупатель может предоставить клиентам возможность изменить условия договоров.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.