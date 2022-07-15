Средняя стоимость авиабилетов в России сократилась на 19% в 2022 году

В пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали, что за июнь — июль 2022 года средняя стоимость авиаперелётов по России снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«Стоимость авиаперелётов в Омск упала на 43% — с 15,1 тыс. рублей до 10,6 тыс. На 27% меньше россияне в среднем тратят на авиабилеты до Новосибирска — 13,8 тыс. рублей вместо 17,5 тыс. На четверть снизился средний чек в Красноярск — с 17,2 тыс. рублей до 13,8 тыс.», — отметили в Aviasales.

В пресс-службе сервиса добавили, что сильнее всего подешевели авиабилеты в Сибирь, на Дальний Восток и в Москву.

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