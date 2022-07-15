Продажи легковых автомобилей в Европе снизились более чем на 17%

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Продажи легковых автомобилей в странах Европы в июне текущего года снизились на 17,3% и составили 959 954 единицы.
Продажи легковых автомобилей в Европе снизились более чем на 17%
  • Gettyimages.ru

Об этом «Известиям» сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.

При этом снижение спроса наблюдается на протяжении последних 11 месяцев.

Всего по итогам первых шести месяцев 2022 года в Европе продано 5 млн 27 тыс. 547 автомобилей, что на 14,3% меньше показателей прошлого года.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.

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