Продажи легковых автомобилей в Европе снизились более чем на 17%

Продажи легковых автомобилей в странах Европы в июне текущего года снизились на 17,3% и составили 959 954 единицы.

Об этом «Известиям» сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.

При этом снижение спроса наблюдается на протяжении последних 11 месяцев.

Всего по итогам первых шести месяцев 2022 года в Европе продано 5 млн 27 тыс. 547 автомобилей, что на 14,3% меньше показателей прошлого года.

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