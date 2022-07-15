Объявлена архитектура программы туристического форума «Путешествуй!»

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Стала известна архитектура программы российского туристического форума «Путешествуй!», который состоится 4—7 августа на ВДНХ.
Объявлена архитектура программы туристического форума «Путешествуй!»
  • РИА Новости

Ожидаются представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов. Главная тема — автотуризм.

Также с 29 июля по 7 августа будет проходить Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. International Rally — 2022.

«На протяжении последних нескольких лет внутренний туризм в России развивается быстро, в некоторых регионах происходит особенно стремительный рост. Это влечёт за собой качественное развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, обмен опытом. Все эти и другие вопросы войдут в повестку форума «Путешествуй!» в этом году», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, отдельное внимание будет уделено путешествиям на автомобилях и формированию специальных маршрутов.

Программа включает деловые и презентационные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы от тревел-блогеров, интервью с авторами книг об автопутешествиях, кинопоказ и дегустации.

На форуме будет представлено 12 регионов России, в том числе Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород.

Пленарную сессию посвятят анализу российского рынка путешествий и определению тенденций, которые поведут сектор вперёд.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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