В Челябинске школьница спасла выпавшего из окна третьего этажа ребёнка

В Челябинске 16-летняя школьница поймала ребёнка, который выпал из окна третьего этажа жилого дома.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинску.

«Днём 14 июля в скорую помощь поступил звонок от 22-летней женщины о том, что её двухлетняя дочь облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Дружбы, 23», — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, ребёнок не получил травм, так как его поймала гулявшая во дворе девочка-подросток.

Семья ребёнка благополучная, с мамой провели профилактическую беседу.

Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.