В Челябинске школьница спасла выпавшего из окна третьего этажа ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинску.
«Днём 14 июля в скорую помощь поступил звонок от 22-летней женщины о том, что её двухлетняя дочь облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Дружбы, 23», — уточнили в ведомстве.
Как отмечается, ребёнок не получил травм, так как его поймала гулявшая во дворе девочка-подросток.
Семья ребёнка благополучная, с мамой провели профилактическую беседу.
Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.