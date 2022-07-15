В Челябинске школьница спасла выпавшего из окна третьего этажа ребёнка

Короткая ссылка
В Челябинске 16-летняя школьница поймала ребёнка, который выпал из окна третьего этажа жилого дома.
В Челябинске школьница спасла выпавшего из окна третьего этажа ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинску.

«Днём 14 июля в скорую помощь поступил звонок от 22-летней женщины о том, что её двухлетняя дочь облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Дружбы, 23», —  уточнили в ведомстве.

Как отмечается, ребёнок не получил травм, так как его поймала гулявшая во дворе девочка-подросток. 

Семья ребёнка благополучная, с мамой провели профилактическую беседу.

Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить