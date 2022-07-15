В Пензенской области потратят 5 млрд рублей на строительство предприятий по переработке ТКО

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В Пензенской области к концу 2024 года при поддержке Российского экологического оператора построят несколько предприятий по переработке твёрдых коммунальных отходов.
В Пензенской области потратят 5 млрд рублей на строительство предприятий по переработке ТКО
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе совещания с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

В ходе рабочего визита в Пензенскую область Буцаев ознакомился с работой действующих объектов обращения с отходами.

Он отметил, как важно продолжать работу по наращиванию мощностей, которые позволят достичь планируемых показателей 2030 года — сортировки отходов в объёме 100% и снижения объёма отходов, направляемых на полигоны для захоронения, в два раза.

«В Пензенской области необходимо построить несколько комплексных объектов по обращению с ТКО, мощность которых составит около 500 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в создание данных объектов оценивается в сумму около 5 млрд рублей», — заявил Буцаев. 

Ранее НСН сообщала, что московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды выпустил доклад о состоянии окружающей среды в столице в 2021 году.

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