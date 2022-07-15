Тренер Куфтерин назвал благоприятное время для начала обучения ребёнка плаванию
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«Ребёнка учить плавать нужно с раннего детства. Чем младше, тем быстрее он адаптируется к водной среде. Если тренер или родитель не может присутствовать с маленьким ребёнком в воде, то, конечно, используются вспомогательные предметы, например, нарукавники, пояса и доски для плавания», — сказал Куфтерин в разговоре с РИАМО.
На открытой воде труднее обучать плаванию, чем в бассейне, отметил специалист.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.