Тренер Куфтерин назвал благоприятное время для начала обучения ребёнка плаванию

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Тренер по плаванию Антон Куфтерин рассказал, почему стоит учить ребёнка плавать с раннего детства.
Тренер Куфтерин назвал благоприятное время для начала обучения ребёнка плаванию
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«Ребёнка учить плавать нужно с раннего детства. Чем младше, тем быстрее он адаптируется к водной среде. Если тренер или родитель не может присутствовать с маленьким ребёнком в воде, то, конечно, используются вспомогательные предметы, например, нарукавники, пояса и доски для плавания», — сказал Куфтерин в разговоре с РИАМО.

На открытой воде труднее обучать плаванию, чем в бассейне, отметил специалист.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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