Пермских пожарных десантников направили тушить леса в Коми

Группу пермских пожарных десантников отправили на помощь специалистам из Республики Коми, где бушуют лесные пожары.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Минприроды Пермского края.

«В связи с резким осложнением лесопожарной обстановки правительство Республики Коми направило обращение об оказании помощи региону в тушении лесных пожаров. Принято решение о направлении в соседний регион шести человек — работников десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ «Пермский лесопожарный центр», — говорится в сообщении.

Ранее в разговоре с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что на предстоящих выходных в Москве температура воздуха незначительно понизится.