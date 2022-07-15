Пермских пожарных десантников направили тушить леса в Коми

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Группу пермских пожарных десантников отправили на помощь специалистам из Республики Коми, где бушуют лесные пожары.
Пермских пожарных десантников направили тушить леса в Коми
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Минприроды Пермского края.

«В связи с резким осложнением лесопожарной обстановки правительство Республики Коми направило обращение об оказании помощи региону в тушении лесных пожаров. Принято решение о направлении в соседний регион шести человек — работников десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ «Пермский лесопожарный центр», — говорится в сообщении.

Ранее в разговоре с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что на предстоящих выходных в Москве температура воздуха незначительно понизится.

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