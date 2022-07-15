Аналитик Лапшина рассказала о ситуации со стоимостью арендного жилья в Москве

Эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина допустила, что в ближайшие месяцы стоимость аренды квартир в Москве и области существенно не вырастет.

В результате двукратного увеличения объёма предложения на рынке долгосрочной аренды Московского региона до июня наблюдалось снижение средних ставок, отметила специалист в разговоре с РИАМО.

«В июне в Московской области снижение прекратилось, а в Москве был зафиксирован даже минимальный рост: однушки — +1,4%, двушки — +2,4%. Причина в том, что спрос с подорожавших новостроек и вторички с дорогой ипотекой частично сместился на аренду жилья», — сказала Лапшина.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.