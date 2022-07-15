В Курганской и Челябинской областях продлили запрет на движение большегрузного транспорта

В Курганской и Челябинской областях в связи с аномальной жарой продлили запрет на движение большегрузного транспорта по некоторым федеральным трассам.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В пятницу, 15 июля, с 12:00 (время местное) в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 °С вводится временное ограничение для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Запрет на движение вводится на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее progorod43 сообщал, что в ряде районов Кировской области введён особый противопожарный режим.