В Курганской и Челябинской областях продлили запрет на движение большегрузного транспорта

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В Курганской и Челябинской областях в связи с аномальной жарой продлили запрет на движение большегрузного транспорта по некоторым федеральным трассам.
В Курганской и Челябинской областях продлили запрет на движение большегрузного транспорта

    Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

    «В пятницу, 15 июля, с 12:00 (время местное) в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 °С вводится временное ограничение для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Запрет на движение вводится на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей», — сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее progorod43 сообщал, что в ряде районов Кировской области введён особый противопожарный режим.

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