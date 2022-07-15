Автовладельцам дали советы по быстрой продаже машины
- Gettyimages.ru
Об этом пишет «Российская газета».
Так, специалисты советуют уделить особое внимание предпродажной подготовке. Начать её можно с комплексной мойки кузова, устранения заметных сколов, мелких неисправностей. При чистке салона стоит обратить внимание на запахи и состояние сидений.
Владелец, который в разговоре с покупателем говорит о своём авто честно, вызовет больше доверия.
Эксперты также напоминают, что лучше заблаговременно проверить машину на регистрационные и другие юридические запреты, а также непогашенные штрафы.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.