Автовладельцам дали советы по быстрой продаже машины

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Эксперты сервиса «СберАвто» подготовили советы для автовладельцев на предмет того, как быстро и выгодно продать свою машину.
Автовладельцам дали советы по быстрой продаже машины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

Так, специалисты советуют уделить особое внимание предпродажной подготовке. Начать её можно с комплексной мойки кузова, устранения заметных сколов, мелких неисправностей. При чистке салона стоит обратить внимание на запахи и состояние сидений.

Владелец, который в разговоре с покупателем говорит о своём авто честно, вызовет больше доверия.

Эксперты также напоминают, что лучше заблаговременно проверить машину на регистрационные и другие юридические запреты, а также непогашенные штрафы.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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