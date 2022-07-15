В УрФО назвали тройку регионов — лидеров по турпотоку в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
Как уточняется, в рейтинге лидирует Свердловская область: регион за пять месяцев 2022 года посетили 901 126 человек. Второе место у Тюменской области (596 050 туристов), третье — у Челябинской области (508 309).
Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.