В УрФО назвали тройку регионов — лидеров по турпотоку в 2022 году

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Уральский федеральный округ (УрФО) принял порядка 3 млн путешественников за пять месяцев 2022 года.
В УрФО назвали тройку регионов — лидеров по турпотоку в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Как уточняется, в рейтинге лидирует Свердловская область: регион за пять месяцев 2022 года посетили 901 126 человек. Второе место у Тюменской области (596 050 туристов), третье — у Челябинской области (508 309).

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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