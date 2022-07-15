Названы самые популярные модели грузового транспорта с пробегом в России

Короткая ссылка
Эксперты сервиса «Авито Авто» рассказали, какие машины в сегменте грузового транспорта и лёгких коммерческих автомобилей с пробегом стали самыми популярными в России (за шесть месяцев 2022 года).
Названы самые популярные модели грузового транспорта с пробегом в России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Так, рейтинг моделей среднетоннажных грузовиков в России с пробегом возглавил самосвал КамАЗ-65115 грузоподъёмностью 14 т.

Далее расположились ГАЗ «Валдай» (доля спроса в сегменте 2,4%) и Hyundai HD78 (2,31%). Четвёртое и пятое места вновь у КамАЗа — это самосвалы КамАЗ-55111 и КамАЗ-6520.

Среди лёгких грузовиков с пробегом в первом полугодии 2022 года в топ-5 вошла продукция Горьковского автозавода. На первом месте модель «Газель-3302» (доля спроса 31,45%), на втором — «Газель-33023» (7,33%), на третьем — «Газель Next» (6,31%).

Четвёртое и пятое места заняли «Газель-2705» и «Газель-2747».

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить