Названы самые популярные модели грузового транспорта с пробегом в России

Эксперты сервиса «Авито Авто» рассказали, какие машины в сегменте грузового транспорта и лёгких коммерческих автомобилей с пробегом стали самыми популярными в России (за шесть месяцев 2022 года).

Об этом пишут «Известия».

Так, рейтинг моделей среднетоннажных грузовиков в России с пробегом возглавил самосвал КамАЗ-65115 грузоподъёмностью 14 т.

Далее расположились ГАЗ «Валдай» (доля спроса в сегменте 2,4%) и Hyundai HD78 (2,31%). Четвёртое и пятое места вновь у КамАЗа — это самосвалы КамАЗ-55111 и КамАЗ-6520.

Среди лёгких грузовиков с пробегом в первом полугодии 2022 года в топ-5 вошла продукция Горьковского автозавода. На первом месте модель «Газель-3302» (доля спроса 31,45%), на втором — «Газель-33023» (7,33%), на третьем — «Газель Next» (6,31%).

Четвёртое и пятое места заняли «Газель-2705» и «Газель-2747».

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.