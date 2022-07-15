В Рослесхозе рассказали о новых правилах введения ЧС в лесах

Согласно новым правилам, действующим в России с 8 июля, чрезвычайную ситуацию муниципального характера теперь можно будет объявить в тот же день, когда в лесу обнаружат крупный пожар. Упростили и введение межрегиональных ЧС.

Теперь к тушению огня смогут более оперативно привлекать дополнительные силы, в том числе Авиалесоохраны, МЧС и Минобороны, рассказали «Парламентской газете» в Рослесхозе.

Раньше, чтобы объявить режим ЧС муниципального характера, нужно было ждать как минимум три дня, рассказал заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский. Если учесть, что, по данным МЧС, низовые пожары, когда горят трава, кустарники и подлесок, распространяются со скоростью 1—3 м/мин, за три дня огонь уже может пройти 4,3—13 км леса.

Новые же критерии, перечисленные в принятом постановлении правительства, позволяют объявить режим ЧС муниципального характера в первый день после обнаружения лесного пожара, отметил Венглинский.

Для введения межрегионального режима ЧС также будет достаточно наличия лишь одного из критериев, указанных в обновлённых правилах.

Ранее исполняющий обязанности директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Владимир Лютов в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области.