В Крыму разработали меры поддержки для туротрасли

В Крыму разработали меры государственной поддержки для средств размещения, туроператоров и экскурсоводов.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Глава Крыма дал поручение до 10 августа согласовать комплекс с федеральными органами власти. После этого он будет представлен президенту страны для принятия решений», — уточнил он.

По его словам, в настоящее время представителям индустрии в Крыму предлагают грантовую поддержку и субсидии на строительство легковозводимых модульных отелей.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.