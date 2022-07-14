В Крыму разработали меры поддержки для туротрасли

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В Крыму разработали меры государственной поддержки для средств размещения, туроператоров и экскурсоводов.
В Крыму разработали меры поддержки для туротрасли
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Глава Крыма дал поручение до 10 августа согласовать комплекс с федеральными органами власти. После этого он будет представлен президенту страны для принятия решений», — уточнил он.

По его словам, в настоящее время представителям индустрии в Крыму предлагают грантовую поддержку и субсидии на строительство легковозводимых модульных отелей.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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