В Крыму разработали меры поддержки для туротрасли
- РИА Новости
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Глава Крыма дал поручение до 10 августа согласовать комплекс с федеральными органами власти. После этого он будет представлен президенту страны для принятия решений», — уточнил он.
По его словам, в настоящее время представителям индустрии в Крыму предлагают грантовую поддержку и субсидии на строительство легковозводимых модульных отелей.
Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.