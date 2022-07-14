В Подмосковье прибыли ещё 108 детей-сирот из ДНР

В Московскую область прибыли ещё 108 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из ДНР.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сейчас собираем 108 детей, которые поедут в шесть регионов России, в разные приёмные семьи. Для этого была проделана огромная работа по подбору приёмных семей. В Московскую область, самым смелым, отправили семью — девять человек. Их нельзя делить — братья и сёстры. Есть семейные группы — семь, шесть, пять, несколько человек. Мы понимали, что задача не из лёгких», — заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По её словам, семьи начали принимать детей уже сегодня — в Москве и Московской области, а завтра часть прибывших поедут в Тулу, Калугу и ЯНАО.

Ранее Newinform сообщал, что председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко выступила на первой встрече с женщинами — лидерами НКО России и Донбасса. К российской стороне обратилось «Общество глухих» из ЛНР с просьбой помочь со слуховыми аппаратами.