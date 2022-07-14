Автоэксперт Удалов дал советы по покупке машины

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Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов дал советы по покупке машины.
Автоэксперт Удалов дал советы по покупке машины
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«Если мы говорим о доступности, бюджетности и ремонтнопригодности, то тут российские машины, Китай. Более доступны по запчастям Lada. Они производятся в России. Корейцы продолжают выпускать и ввозить машины и комплектующие. И японцы», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, легче дела обстоят с более массовыми марками.

«Если вы будете брать относительно редкие модели, то могут быть проблемы с кузовом, фарами», — пояснил Удалов.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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