Автоэксперт Удалов дал советы по покупке машины

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов дал советы по покупке машины.

«Если мы говорим о доступности, бюджетности и ремонтнопригодности, то тут российские машины, Китай. Более доступны по запчастям Lada. Они производятся в России. Корейцы продолжают выпускать и ввозить машины и комплектующие. И японцы», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, легче дела обстоят с более массовыми марками.

«Если вы будете брать относительно редкие модели, то могут быть проблемы с кузовом, фарами», — пояснил Удалов.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.