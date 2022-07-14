Автоэксперт Удалов дал советы по покупке машины
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«Если мы говорим о доступности, бюджетности и ремонтнопригодности, то тут российские машины, Китай. Более доступны по запчастям Lada. Они производятся в России. Корейцы продолжают выпускать и ввозить машины и комплектующие. И японцы», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил эксперт, легче дела обстоят с более массовыми марками.
«Если вы будете брать относительно редкие модели, то могут быть проблемы с кузовом, фарами», — пояснил Удалов.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.