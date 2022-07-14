Шойгу напомнил о значении первой миротворческой операции России в Южной Осетии

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что первая миротворческая операция России, которая началась 14 июля 1992 года в Южной Осетии, была сделана на одном дыхании и стала важной для страны работой.

«Эта первая миротворческая операция была сделана на одном дыхании, очень быстро. Это уникальный опыт, когда за несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структур. Я имею в виду: будущее МЧС, тогда госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ, всё это было собрано воедино», — сказал Шойгу на мероприятии по случаю 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Как подчеркнул министр, в условиях продолжающихся вооружённых столкновений приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооружённых формирований.

«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил — Россия не дала истребить народ Южной Осетии», — сказал Шойгу.

Он добавил, что очень хочет, чтобы все эти события были историей и никогда больше не повторились.

Со своей стороны, глава МЧС России Александр Куренков выразил мнение, что принципы работы ведомства были заложены именно во время первой миротворческой операции России в Южной Осетии в 1992 году.

«Сегодня мы выполняем государственные задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Однако независимо от географии приоритетами МЧС России остаются простые вещи, заложенные вами в далёком 92-м году: оперативность, самоотверженность и всесторонняя помощь людям», — отметил Куренков, обращаясь к Шойгу.

В свою очередь, президент Южной Осетии Алан Гаглоев сказал, что 14 июля 1992 года навсегда осталось в памяти каждого в республике, кто пережил то трагическое время. По его словам, «начало миротворческой операции безо всякого преувеличения стало судьбоносным событием для Южной Осетии».

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло заявил, что главным в успехе югоосетинского урегулирования был фактор, связанный с обеспечением доминирующей роли России в процессах поддержания мира и создания условий для перехода к политико-правовому урегулированию.