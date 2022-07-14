Путин разрешил призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы в органах Федеральной службы безопасности вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие среднее профессиональное образование.

Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.