Путин разрешил призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в ФСБ
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы в органах Федеральной службы безопасности вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие среднее профессиональное образование.
Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.