Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в лагере в Челябинской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в лагере «Уральские зори» в Челябинской области.
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в лагере в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Чернятьеву Д.Н. представить доклад о проведённых проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в лагере во время тихого часа девочку избили сверстницы. Видео инцидента попало в соцсети, после чего в лагере провели профилактическую работу, а полиция и прокуратура начали проверку. 

Ранее в беседе с kp.ru кризисный психолог Евгения Курилова рассказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря.

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