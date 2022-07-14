Адвокат Инютин высказался о водительских правах как средстве идентификации личности

Короткая ссылка
Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин высказался о водительском удостоверении как о средстве идентификации личности.
Адвокат Инютин высказался о водительских правах как средстве идентификации личности
  • РИА Новости

«Юридически водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право управлять транспортным средством соответствующей категории. И поэтому права являются носителями строго определённого объёма информации. Но это не значит, что указанная информация и её носитель не годятся для идентификации», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с точки зрения клиентоориентированности уравнять водительские права с паспортом, пусть и не во всех сферах, — это большой шаг навстречу гражданам.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу закон, согласно которому при визите в ломбард, на почту, в банк и офис оператора мобильной связи можно предъявить водительское удостоверение вместо паспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить