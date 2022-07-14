Адвокат Инютин высказался о водительских правах как средстве идентификации личности

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин высказался о водительском удостоверении как о средстве идентификации личности.

«Юридически водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право управлять транспортным средством соответствующей категории. И поэтому права являются носителями строго определённого объёма информации. Но это не значит, что указанная информация и её носитель не годятся для идентификации», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с точки зрения клиентоориентированности уравнять водительские права с паспортом, пусть и не во всех сферах, — это большой шаг навстречу гражданам.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу закон, согласно которому при визите в ломбард, на почту, в банк и офис оператора мобильной связи можно предъявить водительское удостоверение вместо паспорта.