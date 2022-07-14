Эксперт по IT-безопасности Овчинников рассказал о популярном виде «отпускного» мошенничества
- РИА Новости
Распознать поддельный сайт, несмотря на визуальную схожесть, несложно, сообщил специалист в беседе с РИАМО.
«Посмотрите, когда был создан интернет-ресурс: если площадка совсем «молодая», то задумайтесь, стоит ли ей доверять. Старайтесь без крайней необходимости не переходить по ссылкам в мессенджерах, соцсетях и электронной почте — лучше пользоваться ранее сохранёнными закладками на вашем ПК и проверенными приложениями в мобильных устройствах», — посоветовал Овчинников.
Важно также своевременно обновлять свой антивирус и браузер — они могут предупредить о переходе на сайт мошенников, резюмировал эксперт.
Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.