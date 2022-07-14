Эксперт по IT-безопасности Овчинников рассказал о популярном виде «отпускного» мошенничества

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что сегодня распространённым стало создание поддельных копий сайтов гостиниц или известных туроператоров.

Распознать поддельный сайт, несмотря на визуальную схожесть, несложно, сообщил специалист в беседе с РИАМО.

«Посмотрите, когда был создан интернет-ресурс: если площадка совсем «молодая», то задумайтесь, стоит ли ей доверять. Старайтесь без крайней необходимости не переходить по ссылкам в мессенджерах, соцсетях и электронной почте — лучше пользоваться ранее сохранёнными закладками на вашем ПК и проверенными приложениями в мобильных устройствах», — посоветовал Овчинников.

Важно также своевременно обновлять свой антивирус и браузер — они могут предупредить о переходе на сайт мошенников, резюмировал эксперт.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.